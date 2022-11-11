بحث مسؤول عسكري روسي رفيع، أمس في الجزائر، سبل التعاون مع مسؤوليها في ميدان التسليح، والتنسيق لمواجهة تحديات الأمن وتهديدات الإرهاب في دول المنطقة، التي تشهد توترات متزايدة، وخصوصاً ليبيا ومالي. وجاءت هذه الزيارة قبل أيام من انطلاق مناورات عسكرية بين الجيشين الروسي والجزائري، منتصف الشهر الحالي، اعتبرت "الاضخم" منذ سنوات.

حضر الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آلـ نهيان، التمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب "جلمود 3" الذي يقام في المنامة، والذي يأتي "في إطار التعاون الأخوي التاريخي المشترك بين البلدين".