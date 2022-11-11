اللواء/ سمير سكاف

تناول موضوع الورقة في جلسات انتخاب الرئيس وقال تُحدث الورقة البيضاء تصدّعاً بين الحلفاء! وهي إن دلّت، فهي تدلّ على التردد والانقسام في صفوف الفريق الواحد. وأضاف أنّ هذه الورقة تتراجع في الجلسة الانتخابية الخامسة، ويتراجع معها منسوب المرشحين غير الجدّيين. وبالتالي، يزداد الضغط على فريق الموالاة لاختيار مرشح يخوض الانتخابات باسمهم موحدين، وهو أمر مستحيل في الوقت الحاضر. وأضاف قائلاً، من جهته، المرشح ميشال معوض اقترب من حدود تأييد الـ 50 صوتاً. وتحدّث عن أنّ الترشيح الجدّي لا يكون لتسجيل موقف، ولكن للفوز، وآلية الفوز تحتاج الى محاولة الوصول الى 65 صوتاً كمرحلة أولى، حتى مع إصرار الرئيس نبيه بري على نصاب الثلثين أي 86 صوتاً! وهو أمر غير منصوص عليه في الدستور. وأضاف أنّ التسوية الشاملة للتوافق على المرشح سليمان فرنجية مع رئيس حكومة (نواف سلام كما يطرح البعض)، فهي غير جدّية حالياً، ومن يطرحها، فهو يعتقد أن الفراغ الرئاسي سيطول كثيراً جداً. وختم متسائلاً مع الجلسة السادسة، هل اقترب ميشال معوض من التعادل مع الورقة البيضاء؟! وهل يعادلها ويتخطاها خلال الجلستين الانتخابيتين المقبلتين؟! وهل تكون نتائج "قضم" الورقة البيضاء أكثر فعالية من تضعضع فريق حزب الله وحلفائه؟! الخميس المقبل، تنطلق الإجابات على كل هذه الأسئلة!

الديار/ هيام عيد

قالت لم يعد الشغور الرئاسي عنواناً وطنياً مع استمرار العجز عن انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وذلك في ضوء تركيز الأنظار على المسؤولية المسيحية في هذا الإطار، وخصوصاً أن أكثر من عاصمة معنية بالملف اللبناني، ترى أن المسؤولية تقع على القوى السياسية الداخلية في عدم التوصل إلى انتخاب الرئيس العتيد، حيث إن "الفيتو" ذا الطابع المسيحي الداخلي، ما زال يترك تداعيات مباشرة على مشهد الاستحقاق الرئاسي برمته.

ومن هنا، ترى مصادر نيابية مسيحية، أن الأداء السياسي وعلى الرغم من كل التجارب الماضية، يترجم واقعاً من الصراع والتشرذم والسباق إلى تسجيل النقاط إلى أقصى الحدود، من دون التنبه إلى الارتدادات المباشرة والسلبية لهذه النزاعات، والتي تصيب بالدرجة الأولى الشارع المسيحي كما الشارع الوطني اللبناني. ولذلك، فإن الجلسة الرئاسية الخامسة، قد تحولت إلى حلقة في مسلسل الفراغ، الذي تكشف المصادر النيابية نفسها، أنه سيطول حتى إشعار آخر، بانتظار نضوج التوافقات الداخلية والخارجية، والتي لن تقتصر فقط على هوية وبرنامج الرئيس العتيد، بل ستشمل عدة تفاهمات تأتي في سياق السلة التي كانت مطروحةً قبيل انتخاب الرئيس السابق ميشال عون. ولكن هذا الترقب والمراوحة حتى الوصول إلى مثل هذه التفاهمات، لا يلقى موافقةً من بكركي التي تحرص على التأكيد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأولوية القصوى، وتأتي بعدها العناوين الأخرى بمعزلٍ عن أهميتها أو انعكاساتها على المشهد العام وعلى العلاقات بين القوى السياسية الداخلية كافةً. وبالتالي، تقول المصادر ذاتها، إنّ التوافق بين الكتل المسيحية في المجلس النيابي، يبدو أساسياً لتسهيل انتخاب الرئيس العتيد، ولكن هذا الأمر لا يبدو متاحاً في الوقت الحالي. وأيضاً برأي هذه المصادر، فإن الوقت بات يضغط على الجميع نتيجة الواقع المعيشي الصعب، ولذلك، ومن أجل تفادي الفراغ في موقع الرئاسة، وهو ما يدفع نحو مبادرة تدفع نحو خيارٍ رئاسي تقتنع به كل القوى المسيحية أولاً والسياسية ثانياً شاملة، من أجل ملء الفراغ الرئاسي ووضع خاتمة لمسلسل الانقسام داخل المجلس النيابي.