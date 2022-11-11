الوكالة الوطنية للإعلام

بو عاصي: تعطيل النصاب وعدم تسمية مرشح ضرب للديمقراطية

اسف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي لأن الجلسة الخامسة لإنتخاب رئيس الجمهورية التي عقدت اليوم شبيهة بالجلسات الأربع الأولى، محذراً من خطورة هذا الامر.

وفي تصريح من ساحة النجمة، شدّد بو عاصي على انه "يجب ألا يعتاد اللبنانيون على التسامح مع هذا النوع من السلوك"، مضيفاً: "لطالما تميّز لبنان بتمتعه بثقافة وتقاليد ديمقراطية مقارنة بدول المنطقة، ومن الضروري الحفاظ على هذه الثقافة الديمقراطية. لا بدّ من أن يدعم كل فريق سياسي مرشحاً عوض التلطي خلف الورقة البيضاء ومن الضروري عدم تطيير النصاب القانوني. هذا أمر حيوي، لأننا إن لم نفعل ذلك، فسيكون هذا التصرف تحقيرًا للديمقراطية وكذلك لمنصب رئيس الجمهورية".

وكالة الأناضول

واشنطن: صفقة عسكرية محتملة لسلطنة عمان بقيمة 385 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية لسلطنة عمان بقيمة 385 مليون دولار أمريكي.

وذكر بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع "البنتاغون"، الأربعاء، أن وزارة الخارجية "وافقت على بيع محتمل أسلحة المواجهة المشتركة (صواريخ جي.إس.أو.دبليو) ومعدات ذات صلة إلى سلطنة عمان بتكلفة تبلغ 385 مليون دولار".

وقالت الوكالة الأمريكية إنها أخطرت الكونغرس بالصفقة المحتملة، التي من شأنها تعزيز قدرة سلاح الجو في سلطنة عمان على تأمين حدود البلاد ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية، حسب البيان.

وفي السياق، أشار البيان إلى أن الصفقة مدفوعة بالهجمات الأخيرة على السفن في خليج عمان، وزيادة حاجة سلطنة عمان إلى أسلحة تمكنها من الدفاع عن مياهها الإقليمية وضمان حرية الملاحة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجهات العمانية على ما ورد في البيان.