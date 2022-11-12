TL

تتقاسم كل من شرم الشيخ وتل أبيب والدوحة إضافة الى خيرسون الأوكرانية اهتمامات العالم وأضواءه فيما لبنان يقبع في الظل أو باللغة العامية (ما حدا فاضيلنا) لأنه وببساطة ما من جهة خارج الحدود تملك صلاحية انتخاب رئيس للجمهورية غير نواب الأمة مجتمعين و ما من قوة في الدنيا يمكنها إعادة تشكيل السلطة السياسية لإنقاذ البلد إلا اللبنانيين أنفسهم وأهل مكة أدرى بشعابها ولكن يبدو أن أصحاب الحل والربط يقدسون الفراغ.

المنار

ان ملف الحدود البحرية فلم يكن هبة اميركية كما اشار الامين العام لحزب الله، ولم ينجز حبا باللبنانيين، بل لتجنيب المنطقة الحرب كما صرح الاميركيون خوفا على حليفهم الاسرائيلي المأزوم. اما تهديد نتنياهو بنسف الاتفاق فهو ليس سوى كلام، وعلى كل حال فانه اتفاق محمي بقوة المقاومة لا بضمانات هؤلاء...

nbn

على الخط الرئاسي أيضا شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على إنتخاب رئيس في أسرع وقت ولفت الى انه في الوقت نفسه لا يمكن ملء الفراغ بأي كان.

mtv

لقاء في وزارة الداخلية بين الوزير بسام مولوي وقائد الجيش تم فيه التشديد على اهمية التعاون و مواصلة التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية لضبط الوضع الامني. وهو امر يطمئن اللبنانيين القلقين.

NTV

من يوم الشهيد، أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صاروخ أرض-أرض محملا برئيس شجاع لا يخاف، ولا يطعن المقاومة في ظهرها وباللبناني وبالعربي المشبرح لا "بينشرى ولا بينباع والشنط جاهزة".

ومن سيد الشهداء في الضاحية رسم نصرالله طريق الرئيس إلى بعبدا من دون الحاجة إلى وسيط لكنه حدد خط الطفافات عند عامل الوقت الضاغط.

OTV

بعد كلام السيد حسن نصرالله اليوم، بات على جميع أصحاب الرهانات الخاطئة رئاسيا، أن يعيدوا الحساب، هذا إذا كانوا واقعيين في السياسة ولا يبعون الناس الأوهام. فالأمين العام لحزب الله كان واضحا جدا في كلمته لمناسبة يوم الشهيد، حول رئيس الجمهورية المقبول من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين يمثلها مع فريقه السياسي.

LBC

انطوى اسبوع آخر، ولا رئيس في الأفق، والأسبوع المقبل جلسة جديدة، وإذا لم يحصل تطور ما، ستكون الجلسة السادسة مثيلا للجلسات السابقة، من الأولى إلى الخامسة.

وعلى رغم مرور أحد عشر يوما على بدء الشغور، فإن الواضح حتى الآن أن لا خرق في جدار المعضلة، فالجميع على مواقفهم ولا أحد يتراجع خطوة واحدة لمصلحة التوصل إلى رئيس.

الميادين

علّق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الجمعة، على نتائج انتخابات الكنيست، قائلاً إنّ "كل الحكومات الإسرائيلية مجرمة، بعيداً عن الفائز في الانتخابات".

وأضاف السيد نصر الله في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد": "نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لا تعنينا؛ لأنّ كل الأفرقاء الإسرائيليين يشبهون بعضهم في إجرامهم".

الجزيرة

قالت روسيا إنها أكملت سحب قواتها من خيرسون جنوبي أوكرانيا إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو المحاذي للمدينة، في حين وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دخول قوات بلاده إلى خيرسون باليوم التاريخي.

العربية

قالت روسيا إنها أكملت سحب قواتها من خيرسون جنوبي أوكرانيا إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو المحاذي للمدينة، في حين وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دخول قوات بلاده إلى خيرسون باليوم التاريخي.