لبنان الحر

أشار المسؤول الإعلامي في ​​بكركي​​ ​​وليد غياض​، إلى أنّ “قائد الجيش ​جوزف عون​ مرشح يختلف عن الجميع لأن لديه وضع خاص في أصول انتخابه كموقع وحيثية”، موضحاً، اليوم الجمعة، أنّ “بكركي لا تعارض انتخاب عون، إن كان هناك إجماع عليه”.

صوت لبنان

غرّد رئيس حزب الكتائب النّائب سامي الجميّل عبر حسابه على تويتر كاتبًا: يبدو من كلام امين عام حزب الله يوم أمس انه يريد للفراغ الرئاسي ان يطول فهو يشترط أن يكون معيار الرئيس حماية ظهر المقاومة وهو أمرٌ مرفوض.

radio orient

من الضاحية الى بكركي عنوان واحد ولكن… لكل رئاسته. بطاركة واساقفة الكاثوليك حددوا الموقف واطلقوا آلية عمل. هم يعتبرون ان لا اولوية تعلو على اولوية انتخاب رئيس جمهورية ويدعون النواب الى القيام الفوري بانتخابه. يعملون على وضع خطة عمل تقضي بتعيين “لجنة حقيقة ومصالحة” تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيدًا للدعوة إلى الحوار.

اذاعة النور

السيد نصرالله في يوم شهيد حزب الله: نريد رئيساً للجمهورية يحمي ظهر المقاومة ولا يرتجف أمام الاميركي لا يطعنها في الظهر ويقدّم المصلحة الوطنية على خوفه وان يكون رئيساً لا يباع ولا يشترى، واضاف سماحته: "خلال فترة رئاسة العماد اميل لحود كانت المقاومة مطمئنة وكذلك مع الرئيس العماد ميشال عون كانت المقاومة وعلى مدى ست سنوات آمنة الظهر لان في بعبدا رجل شجاع لا يخون ولا يطعن في الظهر".

صوت المدى

كشفت قضية مقتل الناشط الامريكي ستيفن ترول على يد مسلحين مجهولين وسط بغداد، عن خلاف شيعي- شيعي بسبب سياسة الحكومة والإطار التنسيقي تجاه الولايات المتحدة.

ويعتقد الإطار التنسيقي ان حادثة الاغتيال الاولى ضد مواطن أجنبي في العراق منذ سنوات، هي رسالة الى محمد السوداني الذي بدأ بالتقرب من واشنطن.