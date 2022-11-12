كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الاتفاق بين قطر وإسرائيل حول المونديال يشمل السلطة الفلسطينية أيضاً، وبموجبه وافقت إسرائيل للمرة الأولى منذ 22 عاماً، على أن يستخدم الفلسطينيون مطار بن غوريون الدولي للسفر إلى الدوحة والمشاركة في المونديال.

فيما ينتظر أن يكلف بنيامين نتنياهو رسمياً بتشكيل حكومة إسرائيلية غداً الأحد، يشعر خبراء قانونيون في إسرائيل بقلق من إصلاحات محتملة للنظام القضائي يمكن أن تهدد استقلال القضاء يطالب بها حلفاؤه من اليمين المتطرف. ينتقد بنيامين نتنياهو الجهاز القضائي انطلاقاً من محاكمته المستمرة بتهم تتعلق بالفساد ينفيها، ويلقي باللوم فيها في بعض الأحيان على أعداء لم يكشف عن هويتهم داخل نظام العدالة الجنائية.