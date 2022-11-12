حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن أمس في شرم الشيخ دول العالم على بذل المزيد من الجهود لتجنب كارثة الاحترار المناخي، مؤكداً أن بلاده هي على "المسار الصحيح" لتحقيق تعهداته المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون.

تظاهر مئات الرجال في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية أمس، وفق ما أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت، بعد 6 أسابيع على مقتل العشرات في حملة أمنية نفذتها السلطات في المنطقة بحسب مجموعات حقوقية.

بدأ الجيش الأوكراني دخول خيرسون، وهي مدينة رئيسية في جنوب البلاد، أمس بعد إنسحاب القوات الروسية، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، في انتكاسة قوية أخرى لموسكو بعد قرابة تسعة أشهر من بدء الغزو الروسي للبلاد.