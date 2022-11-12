اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني (العقبة – 7) الذي نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، البحر الأحمر. وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية نوعية مشتركة بين عناصر القوات المسلحة المصرية والأردنية.

أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى روسيا، مشيراً إلى أن الجانب الجزائري يأمل في أن تتم الزيارة قبل نهاية العام الجاري. وأكد العمامرة في تصريحات صحفية على هامش "منتدى باريس للسلام"، أن "الجزائر وروسيا شريكتان مهمتان لبعضهما البعض"، آملاً "أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا، بداية مرحلة جديدة في العلاقات".