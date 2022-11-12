الأخبار/ غسان سعود

قال أن اسباب كثيرة، سياسية واقتصادية، عامة وخاصة، بالمفرق والجملة، تدفع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى حسم أمره، بشكل نهائي، في رفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، من دون إفساح أي مجال للمناورة أو المفاوضة أو المقايضة.

الجمهورية/ فادي عبود

كتب أن الحكومة تستمر في اتباع سياسة اقتصادية عشوائية تتمثل في فرض ضرائب من دون وضع خطة متكاملة تحقق النمو الاقتصادي وتدعم الانتاج. بلد تعرض لانهيار اقتصادي منذ ما يقارب الثلاث سنوات، تستمر حكومته في وضع موازنات عشوائية، عبر وضع ضرائب من دون التحقق من أثرها الاقتصادي. أنّ البلدان التي تعرضت لأزمة اقتصادية تبدأ فوراً بدعم قطاعاتها المنتجة لزيادة صادراتها، كون تلك الخطوة الوحيدة للخروج من الأزمة.

اللواء/ عمار نعمة

أوضح أن كل المعطيات تشير إلى عدم القدرة اليوم على اجتراح الحل للانتخابات الرئاسية وحل مسألة الشغور، في انتظار التسوية الخارجية البعيدة حتى الآن. هذا ما دلت وتدل عليه كل جلسات المجلس النيابي لانتخاب الرئيس حتى اللحظة بغض النظر عن كل ما يقال حول ارتفاع عدد أصوات المرشح النائب ميشال معوض وانخفاض عدد الأوراق الأخرى، نظراً إلى عدم جديّة التصويت الذي يجعل النتيجة مغايرة في حال مضي معوض صعوداً في عدد الأصوات المؤيدة له واقترابه من النصف، أي 65 صوتاً، ومن ثم تخطيه.