وكالة الأناضول

بايدن يعلن دعم مصر وإفريقيا بملايين الدولارات لمواجهة آثار المناخ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تقديم دعم مالي لمساعدة مصر ودول إفريقيا على مواجهة آثار التغير المناخي.

جاء ذلك في كلمته بقمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب27" المقامة حاليا في منتجع شرم الشيخ المصري.

وقال بايدن: "تقدم الولايات المتحدة بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي 500 مليون دولار لتمويل تسهيل انتقال مصر للطاقة النظيفة".

وأضاف: "كدفعة أولى، نعلن اليوم أكثر من 150 مليون دولار ضمن مبادرات لدعم جهود التأهب والتكيف في إفريقيا".

وأوضح أن المبادرات تشمل "توسيع نطاق الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ، وتوفير الحماية من مخاطر الكوارث، وتعزيز الأمن الغذائي".

وقبل ذلك بساعات، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس بايدن، على هامش انعقاد أعمال القمة التي انطلقت الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، أن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء "الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة".