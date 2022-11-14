TL

أبدى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، ارتياحه للإقبال على أخذ لقاح الكوليرا، ضمن الحكملة الوطنية للكوليرا، في يومها الثاني، وأثنى على جهود فرق التحصين الميدانية، لتحصين أكثر من 70% من سكان المناطق الأكثر عرضة للوباء.

المنار

الزمنُ يعيدُ نفسَه في التفجيراتِ الدمويةِ معَ اختلافِ المكان، عشراتُ الضحايا سقطوا في قلبِ مدينةِ اسطنبول التركيةِ عندما انفجرت عبوةٌ ناسفةٌ في شارعِ تقسيم المكتظِ الذي لا يعرفُ النومَ ليلَ نهار ، فقضى من قضى من مواطنين وسُياح

nbn

خطف الحدث الامني التركي الإهتمام والمتابعة بعد الإنفجار الذي هز منطقة تقسيم في قلب إسطنبول حيث قتل ‏ستة أشخاص وجرح 53 آخرين وما اتضح من تفاصيله على ذمة السلطات التركية انه عملية ارهابية نفذتها إمرأة.

mtv

لبنان ليس غائبا عن الاهتمام الدولي. ووفق مراسلة ال " أم تي في" في باريس فان التطورات على الساحة اللبنانية ستحضر في قمة مجموعة العشرين التي تنعقد في جزيرة بالي في اندونيسيا، بدءا من مساء غد الاثنين. ولا تستبعد مصادر مطلعة ان يعقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتطرق فيه الرجلان بعمق الى الوضع اللبناني.

NTV

أطلَّ الإرهابُ من بابِهِ العالي.. من ساحةِ تقسيم التُركية مَوئِلِ السُيّاح ووُجهةِ العالم في قلبِ اسطنبول وفي ساعةِ الذُروة ليومِ الأحد، انفجرت حقيبةٌ بالمارّة في شارعِ الاستقلال.. فتَركتْ سكّاناً ووافدينَ جُثثاً وجرحى ممدّدين على الأرض ولم تَمضِ ساعةٌ على الانفجار حتى أَدرجَ الرئيسُ التُركي رجب طيب أردوغان الجُرمَ ضِمْنَ الشُبهةِ الإرهابية.. وكَشفَ أنَّ هناكَ سيّدةً ضالعةٌ فيه، معتبراً أنَّ جهودَ إسقاطِ الدولةِ التُركية من خلالِ الإرهاب ستفشل.

OTV

حتى الآن، كل الحركة الرئاسية المحلية بلا بركة، وطبعا لا رئيس في جلسة الخميس. فمبادرة الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى طاولة حوار وطني بعد الدخول في الفراغ الرئاسي ولدت ميتة، أما اللقاءات الحوارية التشاورية الثنائية والثلاثية، فممكنة لملء الوقت الضائع، لكن توصلها إلى توافق حول اسم الرئيس المقبل أشبه بالمستحيل.

LBC

بكلمة واحدة "مقفلة"، فالخلاف على انتخابات الرئاسة انتقل من المراجع السياسية إلى المراجع الدينية، عبر عن ذلك موقف عالي السقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ليواجه برد من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

الميادين

أفادت معلومات، بأنّ الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي، وتسقط عدداً منها"، في حين أعلن التلفزيون السوري أنّ "عدوانًا إسرائيليًا استهدف ريف حمص".

الجزيرة

أفادت معلومات، عن 11 جريحًا على الأقل جراء انفجار في منطقة تقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية".

العربية

أعلن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، "بدء أولى صادرات الغاز الطبيعي المسال".