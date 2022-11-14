لبنان الحر

اشار النائب ​ميشال دويهي​ الى ان "النواب الـ13 ليس لديهم نفس الأدبيات وضغط الناس لنبقى سوية أدّى إلى تسويات داخل التكتل، وهناك مسؤولية سياسيّة في لحظة تاريخية ويجب قول الحقيقة مهما كانت صعبة".

صوت لبنان

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، إلى "أننا نرحب بدعوة ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ لعقد مؤتمر دولي"، معتبرًا أنّ "ترشيح النائب ​ميشال معوض​ لن يذهب بعيدًا"، مؤكدًا "أننا لم نرفض دعوة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ للحوار، ولم توجه دعوة رسمية لندرسها".

radio orient

أكَّدَ أمينُ عام حزب الاتِّحاد النَّائب ​حسن مراد​ "أنَّ موقعَ رئاسة الحكومة هو شأنٌ وطنيٌّ عامٌّ بقدر ما هو موقعٌ من حصَّة طائفةٍ بعينها، لذا، فإنَّ الحرصَ على مقام رئاسة الحكومة يجبُ أن يكونَ وطنيًا أكثر ممَّا هو شأنٌ لطائفةِ رئيس الحكومة.

اذاعة النور

اكد قنصل ​لبنان​ في ​اسطنبول​ مازن كبارة في تصريح له، بانه "حتى اللحظة لا لبنانيين في موقع حدوث الانفجار، ونحن على أهبة الاستعداد ونتابع لحظة بلحظة".

صوت المدى

اشار النائب ​ميشال ضاهر​، الى انه "يدعو الزملاء النواب المستقلين والتغيريين الى الاعتصام في البرلمان حتى انتخاب رئيس وطني جامع، فالتاريخ لن يرحمنا. يكفي مراضاة ومراعاة من بعض الكتل لخواطر بعض الطامحين الذين يعتبرون أنفسهم هم اصحاب الحق في هذا المنصب. فالعمل على معالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية اهم منه ومن طموحاته".