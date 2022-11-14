وقع انفجار عنيف يشتبه بأنه ناتج عن هجوم إرهابي في شارع الاستقلال المتفرع من ميدان تقسيم بمنطقة بي أوغلو في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول أمس الأحد خلف، حسب حصيلة أولية أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ستة قتلى و53 جريحاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن إردوغان لمح إلى أنه يحمل «رائحة عمل إرهابي»، قائلاً إن هناك امرأة يشتبه بأنها ضالعة في هذا العمل وإن التحقيقات جارية. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة تعتمر غطاء رأس تسير وسط المارة، ثم تجلس على أحد المقاعد في الشارع، حيث تركت حقيبة في مكانها قبل وقوع الانفجار. وتعهد إردوغان الكشف عن ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، صباح اليوم (الاثنين)، أنه تم اعتقال الشخص الذي زرع قنبلة في شارع الاستقلال في إسطنبول أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وذلك وفق ما نقلته وكالة الصحافة االفرنسية (ا.ف.ب) عن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني انتقادات لاذعة، للمستشار الألماني أولاف شولتس، واصفاً تصريحاته التي تعهد فيها فرض عقوبات أوروبية على طهران لقمعها الاحتجاجات، بـأنها «تدخلية واستفزازية وغير دبلوماسية»، وهاجم في الوقت نفسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استقباله ناشطات إيرانيات بينهن رويا بيري، ابنة مينو مجيدي، التي قتلت بنيران قوات الأمن في مدينة كرمانشاه غرب إيران.

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيسعى إلى تحديد «الخطوط الحمر» في العلاقات مع بكين خلال محادثات سيجريها مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لكنه يأمل أيضاً في إيجاد مجالات للتعاون بين البلدين.

وشدد الرئيس الأميركي على أن النجاح غير المتوقّع للديمقراطيّين، في انتخابات منتصف الولاية، وضعه في «موقف أقوى» لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني، الاثنين، على هامش قمة «مجموعة العشرين» في إندونيسيا.

وتوقّع بايدن أن تكون المحادثات مع شي صريحة، وقال: «أعرف شي جينبينغ، وهو يعرفني»، مضيفاً أنّهما دائماً ما كانا يُجريان محادثات صريحة.

فاز الحزب الديمقراطي بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، وهو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن. وقال الرئيس الأميركي أمس الأحد إن النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية قد وضعه في موقف أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الرئيسية في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا قبل الانسحاب منها ودخول القوات الأوكرانية التي بدأت تزيل الألغام من المدينة المدمرة. ونشرت كييف نحو 200 شرطي في خيرسون لإقامة نقاط تفتيش على الطرق وتوثيق «جرائم القوات الروسية»، وفق ما أعلن قائد الشرطة الوطنية إيغور كليمينكو في بيان. وأضاف زيلينسكي أن المعارك العنيفة تحولت الآن إلى منطقة دونيتسك الشرقية، واصفاً إياها بـ«الجحيم»، حيث تخوض القوات الموالية لموسكو قتالاً أكثر صرامة بعد أن تخلت روسيا يوم الجمعة عن خيرسون العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير (شباط).

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها حققت تقدماً طفيفاً في منطقة دونيتسك، وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن الجنود الروس سيطروا على قرية ماجورسك بالقرب من بلدة هورليفكا أو جورلوفكا.

أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، وبحثا في الأخطار التي تهدد استقرار المنطقة. كما أعرب الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

انتخب السلوفينيون، يوم أمس (الأحد)، ناتاسا بيرتش موسار، وهي محامية على صلة بالسيدة الأميركية الأولى السابقة ميلانيا ترمب، أول امرأة رئيسة للبلاد.

هاجمت تركيا، في بيان، الاتحاد الأوروبي، على خلفية رفضه عضوية «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً، بصفة مراقب في منظمة الدول التركية، قائلة إنه خاضع لضغوط اليونان وقبرص.

واصل الطلاب تجمعاتهم المنددة باعتقال طلاب وحرمان عدد كبير منهم من الدراسة، وأعلن القضاء الإيراني عن إصدار أول حكم إعدام ضد محتج بالاضافة إلى توجيه اتهامات لمئات الأشخاص في 3 محافظات، وأوفد المرشد الإيراني ممثلاً رسمياً باسمه لطرح مبادرة على وجهاء محافظة بلوشستان المتوترة، فيما تسعى السلطات إلى إخماد احتجاجات مستمرة منذ 9 أسابيع.

أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القضاء بالموافقة على معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا، ما يتيح دخولها حيز التنفيذ من جانب إيران.