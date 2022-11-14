أعلنت وسائل إعلام سورية عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في قصف صاروخي إسرائيلي لمطار الشعيرات في ريف حمص الجنوبي الشرقي مساء أمس، ونقلت عن بيان رسمي أن العدوان جاء من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري.

وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رسائل تحذيرية مشدَّدة للسياسيين بعدم التدخل في شأن الجيش، وتحريض ضباطه، قائلاً: إن أي أحد يتدخل نعتبره عدواً لنا وسنقطع لسانه ويده.

وأعاد البرهان تحذيراته القوية التي وجّهها، الأسبوع الماضي، للإسلاميين من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، غير أنه هذه المرة أشار إلى علاقتهم بالقوات المسلحة، قائلاً: حذرنا الإسلاميين لأنهم بدأوا ينخرون في الجيش، ونقول لهم اذهبوا بعيداً، لن تأتوا عبر الجيش لتحكموا.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم أمس (الأحد)، إنه سيضطر للتعامل مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الذي أعيد انتخابه هذا الشهر، رغم أنه يعرف أن نتنياهو رجل لا يؤمن بالسلام.

أعلنت تركيا قصف أهداف تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها، في ظل تصعيد متواصل منذ الأسبوع الماضي على مواقع سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عزم حكومته إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية القطاع الاقتصادي في البلاد، مبيناً أن الخطوة الأولى في هذا المجال هي إشراك القطاع الخاص.

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس (الأحد)، دخول قرار إلغاء الإجراءات الأمنية المعقدة المتبعة في المناطق المحررة من «داعش» حيز التنفيذ.

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً، استمرار بقائه في منصبه، حتى إجراء الانتخابات المؤجلة، وقال إن حكومته تدير كل المشهد في البلاد على المستويات كافة، كما تسيطر على كل البلديات وأجهزة الأمن والاستخبارات.

نجحت جهود الأجهزة الليبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إجلاء مئات المهاجرين غير النظاميين من البلاد، خلال الأيام الماضية، إلى دولهم، أو إلى بلد ثالث «مستضيف»، في وقت لا تزال ليبيا تستقبل فيه تدفقات جديدة لمهاجرين من جنسيات عدة عبر الحدود المترامية.

كثّف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، من جولاته وزياراته للأطراف السياسية بالبلاد، وسط تساؤلات حول قدرته على تقريب وجهات النظر بينهم حول «نقاط الخلاف» بخصوص «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات.

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة ستستضيف مباحثات أميركية - روسية بشأن تطبيق بنود معاهدة «نيو ستارت» الخاصة بالتفتيش المتبادل على الأسلحة النووية لدى الطرفين، في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

أعلنت الحكومتان الفلسطينية والأميركية، الأحد، انطلاق الحوار الاقتصادي (USPED) في مدينة رام الله، للبحث في مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية.