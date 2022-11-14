الديار/ فادي عيد

تناول موضوع الملف الرئاسي وقال ما زال الاستحقاق الرئاسي يتصدر المشهد السياسي، ولكن يبقى مغلفاً بأجواءٍ ضبابية وعدم وضوح الصورة، أكان على الصعيد الداخلي أو الخارجي، خصوصاً في ظلّ معلومات عن توجهٍ فرنسي لتفعيل الاتصالات مع الدول المعنية بالملف اللبناني من أجل انتخاب الرئيس الجديد، وقد جاء ذلك عبر تسريبات من مقرّبين من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شرم الشيخ، وأبلغه بأن باريس بصدد تحريك الاستحقاق الرئاسي، تجنباً لأي انزلاقات أمنية قد تصيب لبنان في الوقت المستقطع خلال فترة الشغور الرئاسي. ووفق المعلومات نفسها، إن هناك سلة متكاملة من التفاهمات، لانتشال لبنان من أزماته ومعضلاته، وتشمل الحكومة ومؤتمر الدول المانحة والإصلاح. ولذا، وفي نهاية المطاف، تشير المعلومات نفسها، إلى أنه وعلى غرار ما جرى في استحقاقات دستورية سابقة، فإن التسوية ستُفرض على الجهات المعنية من قبل الخارج ولن تتأخر، نظراً للظروف الحالية، حيث ان لبنان يعاني من إفلاس إقتصادي ومالي وسط مخاوف من أن تدخل بعض الجهات الإرهابية أو المتضررون من انتخاب الرئيس والتسوية في لبنان، على خطّ تحريك بعض الخلايا لخلق حالة ارتباك، من شأنها أن تطيّر الاستحقاق الرئاسي وتقحم البلد في صراعات داخلية وإقليمية. وعليه، تقول المعلومات نفسها، إن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان مواقف خارجية واتصالات، وربما ضغوطاً فرنسية على بعض الذين لديهم القدرة على الحلّ والربط بالشأن اللبناني ومرجعياته. واخيراً، وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن المعلومات تكشف عن أيام استثنائية على الصعيد الداخلي، وليس فقط على صعيد الملف الرئاسي، بل على صعيد الملفات القضائية، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الذي يبقي البلد معرّضاً للفوضى.