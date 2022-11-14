وكالة الأناضول

أردوغان: مرتكبو تفجير إسطنبول سيعاقبون ولن يتحكم الارهاب بتركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المتورطين في انفجار شارع الاستقلال بحي تقسيم في إسطنبول، سينالون العقاب اللازم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمطار إسطنبول، الأحد، قبيل توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين. وقال أردوغان في هذا الخصوص: "ليكن شعبنا على ثقة من أن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه". وأوضح أردوغان أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، وترحم على أرواح الذين توفوا جراء الانفجار والشفاء العاجل للمصابين. وأضاف أردوغان أن مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقق هدفها. وأردف قائلا: "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك". وأكد أن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه. وأشار في هذا الخصوص إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في الانفجار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

واشنطن وطوكيو وسيؤول تهدد كوريا الشمالية "برد قوي وحازم" إذا أجرت تجربة نووية

تعهدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية اليوم الأحد "برد قوي وحازم" إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية سابعة. أدت سلسلة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، والتي حطمت الرقم القياسي، إلى زيادة المخاوف من أن الدولة ستجري قريبا تجربتها النووية السابعة. تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في بنوم بنه، اليوم الأحد، عشية اجتماع صعب مرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي من المتوقع أن يضغط عليه لكبح جماح كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية. وأصدر بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بيانا مشتركا يدين التجارب الصاروخية الأخيرة، والتي تضمنت صاروخا باليستيا عابرا للقارات.