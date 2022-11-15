أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد يشيد بتطور العلاقات البحرينية البريطانية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات تاريخية راسخة، وما تستند إليه من شراكة استراتيجية تشهد على الدوام تناميا وتطورا مستمرا، مشيدا سموه بما وصلت إليه مسارات التعاون بين البلدين الصديقين من تقدم على مختلف الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس في قصر الرفاع، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفريق طيار مارتن سامي سامبسون كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة، حيث رحب سموه بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، مشيرا إلى أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، والدفع بمسارات العمل نحو آفاق أوسع ولا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشترك. كما جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الأنباء - الكويت

ولي العهد السعودي يبدأ جولة آسيوية ويشارك في قمة مجموعة العشرين

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، جولة آسيوية بداية بزيارة إندونيسيا للمشاركــة فــي قمة مجموعة العشـريــن في بالي، حيث سيترأس وفد المملكة. كما سيزور الأمير محمد بن سلمان عددا من الدول الآسيوية لتعزيز العلاقات معها. وأكد الديوان الملكي السعودي في بيان صدر عنه امس أن جولة ولي العهد تأتي بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وبحسب البيان، سيقوم ولي العهد بزيارة عدد من الدول الآسيوية من منطلق حرص القيادة السعودية «على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة»، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان. وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارة قادة الدول التي سيحل فيها وعددا من المسؤولين فيها، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.