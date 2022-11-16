الشرق الأوسط 16 /11 /2022

بيانات صينية تلقي بظلالها على أسعار النفط...

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بأكثر من دولار للبرميل، بعد أن جدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين، المخاوف من انخفاض استهلاك الوقود في أكثر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، بالإضافة إلى تباطؤ نمو إنتاج المصانع في الصين

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، إلى 92.08 دولار للبرميل الواحد، عقب تراجعها 3 في المائة عند التسوية في جلسة الاثنين.