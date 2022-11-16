TL

العين اليوم كانت على الاجتماع النيابي في قاعة مكتبة المجلس والذي ضم نوابا من المعارضة والمستقلين شدد خلاله المشاركون على اعطاء الاولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورا لانتخاب رئيس للجمهورية.

اما على مسار الكابيتال كونترول فبعد جلستين امس واليوم للجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب فقد رفعت الى الاسبوع المقبل دون ان يحدد لها موعد، وقد اكد بو صعب أن قانون الكابيتال كونترول يحكم عليه بعد إقراره والهدف التنظيم ووقف الفوضى بتحويل الاموال.

المنار

احكم سكينه في قلب امن العدو، ودهس عنجهية قادته الجدد المختالين بصهيونيتهم والمحرضين على الشعب الفلسطيني ومقدساته ..

ضرب ابن الثمانية عشر عاما على ارض سلفيت في الضفة الغربية، حيث ظن الصهاينة انهم مانعتهم مستوطناتهم من بأس الفدائيين ، فكان محمد مراد صوف، مرعبا للصهاينة ومربكا لاجهزتهم الامنية، عاجلهم بسكينه طعنا، ثم بسيارة احد مستوطنيهم دهسا، لتكون الحصيلة ثلاثة قتلى وعددا من الجرحى اصابة بعضهم حرجة، قبل ان يرتقي شهيدا على طريق التحرير ..

nbn

غياب متواصل لأي خرق في الجدار الرئاسي بانتظار جلسة الخميس التي ستكون نسخة مماثلة لسابقاتها في ظل انسداد أفق التوافق حتى الآن.

mtv

رئاسيا، الصورة تتبلور يوما بعد يوم. فمع ان فريق الممانعة يلتزم حتى الان الورقة البيضاء، لكن الواضح ان خياره هو سليمان فرنجية، طبعا باستثناء التيار الوطني الحر.

فجبران باسيل هو من يحول دون انتخاب فرنجية ولا يسهل وصوله الى الرئاسة، كما قال وزير الاعلام زياد المكاري.

NTV

ربما يأتي كسر الجليد من جهة معراب، والتي سلم حكيمها للمرة الأولى بنصاب الأمر الواقع إذا ما وقع.. وهو قال للحرة إنه إذا تبين أن حزب الله وحلفاءه جمعوا خمسة وستين نائبا غير قابلين للخرق.. سنسلم بالأمر ولن نعطل وردا على سؤال عن مجيء رئيس في هذه الجلسة من وزن باسيل أو فرنجية، أجاب جعجع: "حتى لو إجا مين ما كان".

OTV

عند عموم السياسيين، عنوانان لا ثالث لهما هذه الايام:

الاول، انتخابات رئاسية بلا رئيس، والثاني، لجان نيابية بلا كابيتال كونترول. تحت العنوان الاول، وفيما اقتصر اجتماع النواب المستقلين والتغييريين الذي حكي الكثير عنه في الايام الماضية، على حضور 19 نائبا، فيما كان يروج لمشاركة أكثر من 40، تطور بارز سجل في الساعات الاخيرة، فحواه تراجع نسبي لسمير جعجع عن استعداده لتعطيل النصاب منعا لوصول رئيس من قوى 8 آذار، الذي كان أعرب عن تفضيله للفراغ عليه، حيث لفت رئيس القوات في مقابلة مع قناة الحرة أمس، إلى انه في حال أمن حزب الله وحلفاؤه اكثرية ثابتة من 65 نائبا لصالح مرشحهم، أيا يكن، فهو سيسلم باللعبة الديمقراطية، حتى ولو لجأ الى تعطيل النصاب لجلسة او جلستين.

اما تحت العنوان الثاني، فاستنسابية مستمرة في تحويل الاموال الى الخارج، على وقع التأخير المتواصل في اقرار قانون الكابيتال كونترول، علما أن طرح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل العملي القاضي بفصل مسألة التحويلات الخارجية عن السحوبات الداخلية، لم يسلك طريقه نحو الاقرار.

LBC

في ملف انتخابات الرئاسة، موقف متقدم لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط بعد لقائه البطريرك الراعي.

جنبلاط توقع في ضوء ما يجري في جلسات المجلس النيابي ان تطول مدة الفراغ الرئاسي، وقال: "نحن مع معوض، واذا كان لدى الفريق الآخر اي اسم للتوافق، نبحث بالأمر اهلا وسهلا".

واعتبر جنبلاط ان "دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي لخلاص لبنان ليست بجديدة، ونحن نتفهم موقف البطريرك الراعي في هذا الخصوص".

الميادين

دان المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، غياب العقلانية الأوروبية بعد فرض التكتل القاري والمملكة المتحدة عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية على خلفية الاحتجاجات.

الجزيرة

نددت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم الثلاثاء في جزيرة بالي في إندونيسيا بحرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على العالم

العربية

سوناك وولي العهد السعودي أعربا عن قلقهما تجاه التهديدات بالمنطقة بما فيها سلوك إيران