لبنان الحر

إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور والملحق الثقافي في السفارة جوزيف حايك.

صوت لبنان

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري، وتناول البحث القضايا التربوية الملحة مع بداية العام الدراسي، وخصوصا ورشة تطوير المناهج التربوية.

radio orient

التقى نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش النائبة في البرلمان الفرنسي اميليا لاكرافي، في حضور رجل الاعمال الدكتور طلال المقدسي والدكتور جورج نصر والمستشار الاعلامي الزميل انطوان الحايك.

اذاعة النور

أشار رئيس بلدية حارة حريك أحمد حاطوم، خلال استقباله السيد علي فضل الله الذي جال على مباني ومراكز البلدية، إلى المشاكل اليومية التي تعانيها البلديات بشكل عام وبلدية حارة حريك بشكل خاص، الى جانب المعاناة الصحية للكورونا والكوليرا، وما تقوم به اقسام البلدية في خدمة المواطنين.

صوت المدى

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب ،سفير اليابان تاكيشي أوكوبو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان