انطلقت أعمالُ قمة «مجموعة العشرين» في جزيرة بالي الإندونيسية وسط انقسامات بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، وضغوط مارستها الدول الداعمة لكييف على موسكو لوقف الحرب. وفي المقابل، حظيت غالبية القضايا التي بحثتها القمة بدعم الدول الأعضاء، على غرار التوافق على خطورة أزمة الغذاء ومواجهة تداعيات التضخم.

واتفق أعضاءُ «مجموعة العشرين»، على مسوَّدة بيان ختامي تتحدَّث عن التداعيات السلبية لـ«الحرب في أوكرانيا»، متناولة مصطلح «الحرب» الذي ترفضه موسكو التي تراها «عملية عسكرية خاصة»..

ورفضت روسيا ممثلة بوزير خارجيتها سيرغي لافروف «محاولات تسييس» البيان الختامي. وغادر لافروف اجتماعات اليوم الأول مبكراً، ما يعكس صعوبة المفاوضات التي شهدتها كواليس المنتجع الذي تعقد فيه القمة.

نفت روسيا الأنباء التي أفادت بسقوط صاروخين داخل الأراضي البولندية، وقالت وزارة الدفاع إن «قواتنا لم تشن هجمات على أهداف قرب الحدود الأوكرانية والبولندية». وأكدت أن «الحطام الذي أظهرته الصور لا يشير إلى استخدام أسلحة روسية». وكانت بولندا أعلنت مقتل شخصين، في انفجار في قرية برزيودو شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إنها لا تستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بأن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يتحرون الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين في بولندا، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ربما لم يكن ناجماً عن صاروخ أُطلق من روسيا.

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، عدم وجود دليل واضح على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بلدة بولندية الثلاثاء، مشيراً إلى أن الصاروخ على الأرجح روسي الصنع.

رفضت روسيا، على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أمس، الشروط الأوكرانية لاستئناف المفاوضات. وقال لافروف، قبل مغادرته مع وفد بلاده قمة بالي مبكراً، إنَّ شروط أوكرانيا لإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو غير واقعية.

خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة العشرين قائلاً إنَّ الوقت قد حان لإنهاء «الحرب المدمرة» التي تشنها روسيا، مضيفاً أن كييف لا يمكنها إجراء مفاوضات سلام مع موسكو ما دام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة، وطالب قادة مجموعة العشرين بأن يصبحوا «مشاركين في صنع السلام» وأن يعملوا على إنهاء الحرب الروسية العدوانية.

وسع نطاق الإضرابات في إيران، وأغلق تجار في بازار طهران وعشرات المدن الإيرانية محلاتهم، تلبية لدعوات إحياء ذكرى احتجاجات منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، مع دخول موجة المسيرات والاحتجاجات الحالية على وفاة الشابة مهسا أميني شهرها الثالث.

أعلنت البحرية الأميركية أمس، أنَّها أوقفت شحنة إيرانية ضخمة من المتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين. وأكدت أنَّها أغرقت السفينة وهي سفينة صيد لتشكيلها خطراً على الملاحة الدولية، وقالت إنَّ أربعة يمنيين كانوا يقودون السفينة تم تسلميهم إلى خفر السواحل اليمني.

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 3 مشتبهين آخرين بالتورط في تفجير شارع الاستقلال في ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، الذي وقع الأحد الماضي وخلّف 6 قتلى و81 مصاباً، الثمن، فارتفع عدد من ألقي القبض عليهم إلى 50 شخصاً منذ اعتقال السورية أحلام البشير، الاثنين الماضي، لتنفيذها التفجير الإرهابي. وقالت مصادر أمنية، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، لوكالة «الأناضول»، إنه تم القبض على سوريين بين المشتبهين، وهما الشقيقان «عمار وأحمد.ج».

أعلنت واشنطن زيادة مكافأتها المالية لمن يقدّم معلومات عن قادة حركة «الشباب» الصومالية إلى عشرة ملايين دولار لكل قيادي، وذلك بعد سلسلة هجمات دامية شنّها التنظيم الجهادي. ولفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها المرة الأولى التي تعرض فيها مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات «تفضي إلى عرقلة الآليات المالية» للحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

دشن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي شن هجمات شرسة على نزاهة التصويت في الولايات المتحدة منذ هزيمته في انتخابات 2020، حملته لاستعادة الرئاسة في عام 2024، مستهدفاً استباق منافسيه الجمهوريين المحتملين.

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب إردوغان أمس الثلاثاء قضايا مختلفة من بينها التفجير الدامي في إسطنبول والجهود الدولية لتصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما أعلن البيت الأبيض. وتحدث الرئيسان على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي، وتطرقا إلى العديد من القضايا الواقعة في صلب العلاقات الأميركية - التركية الوثيقة، لكن الخلافية في كثير من الأحيان.

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس الثلاثاء إلى «تحسين» العلاقات مع أستراليا و«تطويرها»، خلال أول قمة رسمية يعقدها البلدان منذ أكثر من خمس سنوات. وقال شي علينا تحسين، والمحافظة على، وتطوير علاقتنا، إذ إن ذلك يتوافق مع المصالح الأساسية لشعبي البلدين.

قال مسؤول عسكري أميركي كبير، إن انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون الأوكرانية، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 280 ألف نسمة، يعد انتصاراً كبيراً لشعب أوكرانيا ولجيشها. لكنه أضاف خلال إفادة صحافية في «البنتاغون» مساء الاثنين، أنه على الرغم من ذلك: فإن الروس لا يبدو أنهم يميلون إلى مغادرة بقية الأراضي الأوكرانية المحتلة، ولا شك أن هناك قتالاً صعباً ينتظرهم.

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى إنشاء سجل لتوثيق الأدلة والادعاءات، في حين خلصت بعثة أممية لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، إلى تعرّض أسرى الحرب من الجانبين لأشكال من التعذيب أدت في بعض الأحيان إلى وفيات.

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مجدداً أن إدارته ستواصل دعم بيع طائرات «إف 16» لتركيا، على الرغم من استمرار موقف الكونغرس من هذه القضية.