الديار/ دوللي بشعلاني

قالت إنّ الخلاف الداخلي حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يزال قائماً بين مختلف الكتل النيابية والأحزاب السياسية، كما بين القيادات الدينية. وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية مطللعة إنّ الحوار بات مسألة أساسية وملحّة بين الكتل النيابية للتوصّل إلى التوافق على إسم رئيس الجمهورية الجديد، إذ من دونه ستبقى جلسات انتخاب الرئيس تدور في حلقة مفرغة. أمّا دعوة البطريرك الراعي إلى مؤتمر دولي، فتنبع من قناعة راسخة لديه أثبتتها الحوارات الداخلية السابقة التي لم تصل الى أي نتيجة ملموسة على الوضع اللبناني. ولأنّ الوقت حالياً هو وقت إنتخاب وليس وقت حوار، دعا الى مؤتمر دولي يُعقد في الأمم المتحدة. وفي حال نجحت دعوة الرئيس برّي للحوار، فإنّ البطريرك الراعي لن يعارضها، لا سيما إذا جرت تلبيتها من جميع ممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية وأفضت الى التوافق على إسم الرئيس الجديد للجمهورية. وأضافت المصادر أنّ دعوة الرئيس برّي للحوار، لم تلقَ التجاوب المطلوب لانعقاد هذا المؤتمر الوطني حتى الآن، ولا تزال الدعوة قائمة رغم فشل دعوات حوار سابقة عدٌة. أمّا فيما يتعلّق بالعلاقة بين بكركي وحارة حريك، أكدت المصادر نفسها أنّها ليست على ما يُرام حالياً، وما يُحكى عن التحضير لوثيقة وطنية يقوم بها بعض المقرّبين من الحزب، قد تكون مدخلا لإعادة تفعيل العلاقات بين بكركي وحزب الله. وأشارت المصادر الى ان بكركي منفتحة على العلاقات مع جميع القوى اللبنانية، بما فيها حزب الله، وأملت المصادر أن تؤدّي بعض اللقاءات التي تحصل، الى تحسين العلاقة على المستوى السياسي، فهذه الزيارة أتت بمثابة رسالة أولى إيجابية من حزب الله الى بكركي. وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر عينها أنّ وتيرة عظات ومواقف البطريرك الراعي سترتفع خلال الأسابيع المقبلة ما دام هناك تعطيل لانتخاب رئيس الجمهورية. وأخيراً ذكرت المصادر بأنه ثمة بحث جدّي عن قيام وفد من حزب الله بزيارة الى بكركي للقاء البطريرك الراعي، والهدف منها مناقشة جميع العناوين المطروحة على الساحة السياسية، لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية.

الشرق / تيريز القسيس صعب

تناولت موضوع الاستحقاق الرئاسي وقالت كل أسبوع يتوعد اللبنانيون خيراً من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لملء الفراغ الرئاسي، إلاّ أنّ ما بات مؤكداً وبحسب كل المعطيات والمؤشرات أنّ كل ما يحصل داخلياً على الساحة السياسية ليس إلاّ مضيعة للوقت لتمرير تسويات تطبخ وتحضّر عبر دول فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية والعربية. وبحسب متابعين ديبلوماسيين مخضرمين في السياسة اللبنانية، فإنّ كل الدعوات التي تطلق حول أهمية انتخاب رئيس في أسرع وقت، فيتبين أنّ انقسام الشريحة السياسية في لبنان حول إسم رئيس جديد يزيد قناعة راسخة لدى الدول الخارجية بأنّ اللبنانيين لن يتمكنوا من تجاوز هذه المرحلة من دون تدخلات وتسويات دولية يكون لبنان بنداً أساسياً فيها. ومن هذا المنطلق، يرى المراقبون أنّ دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، هو ليس أكثر من نداء بطريركي للمجتمع الدولي للتحرك في اتجاه لبنان ومساعدته على تجاوز هذا الاستحقاق المصيري بعدما ظهر أنّ المسؤولين عاجزون عن الاتفاق أو التوافق على إسم لرئاسة الجمهورية. أمّا المرجع الديبلوماسي لا يرى حلاًّ قريباً لأي تسويات أو نزاعات دولية وإقليمية في الشرق الاوسط، وأكّد بأنّ التسوية لن تكون على حساب لبنان ولا على حساب اللبنانيين.