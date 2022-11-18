إنتصارات ودية لإسبانيا والمغرب وغانا وكندا

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم إلغاء مبارة استعدادية ودية لكأس العالم 2022 كانت مقررة أمس في العراق ضد المنتخب المضيف، بعد مشكلة إدارية واجهها على الحدود مع الكويت فيما لا تزال السلطات العراقية تحاول تسوية الأمر.

فوز ثمان توالياً لسلتيكس و50 نقطة لكوري.

حقق بوسطن سلتكيس فوزه الثامن توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتفوقه على أتلانتا 126-121، في حين لم تساهم نقاط ستيفن كوري ال 50 في تفادي غولدن ستايت ززيرز حامل اللقب الخسارة أمام ميضفه فينكس صنز 130-119.