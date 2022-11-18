وكالة الأناضول

مباحثات تركية موريتانية لتعزيز التعاون في القطاع الخاص

بحث السفير التركي لدى نواكشوط عاكف ميناوشة، الخميس، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، سبل تطوير التعاون في القطاع الخاص بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي جرى في العاصمة نواكشوط، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، استعرض ولد الشيخ أحمد الجهود التي يقوم بها الاتحاد في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وناقش الجانبان "سبل توطيد التعاون التجاري والاقتصادي وتدعيم مجالات الاستثمار بين القطاع الخاص في موريتانيا وتركيا".

وشدد السفير التركي "على أهمية تنويع وتوسيع دائرة التبادل التجاري وإقامة الشراكات البناءة بين الفاعلين في القطاع الخاص بالبلدين"، وفق الوكالة.

كما أكد الجانبان "ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من 22 مليون دولار في 2008 إلى 115 مليونا عام 2015، ليصل إلى 686 مليون دولار خلال 2021، وفق بيانات رسمية.