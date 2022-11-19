لبنان الحر

أشار مسؤول العلاقات الدولية في "التيار الوطني الحر" الدكتور طارق صادق "ان زيارة رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى باريس اتت استكمالا للمبادرة التي يقوم بها داخليا وإقليميا ودوليا والتي بدأها من قطر واستتبعها بزيارته الفرنسية لفتح ثغرة في ظل انسداد أفق الحلول الداخلية وتأتي ايضا في سياق سياسة الإنفتاح ومد الجسور مع كافة الأطراف داخليا و خارجيا لشعورنا بدقة وخطورة الوضع في ظل الفراغ الرئاسي والحكومي وسقوط الدولة والمؤسسات ولمحاولة لانتاج حل "على البارد

صوت لبنان

استقبل الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفدا من نادي روتاري. وخلال اللقاء عرض الوفد المشاريع والبرامج التي يقوم بها النادي على صعيد لبنان، سيما في مدينة صيدا.

radio orient

استقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وكان عرض لآخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي كما ولعمل وزارة الخارجية حيالهما.

اذاعة النور

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية، مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح النائب هاني قبيسي، أن "لبنان لا يمكن انقاذه من الازمات التي يتخبط بها الا بالحوار والتفاهم والتلاقي"، معتبرا أن مقاربة وانجاز استحقاق رئاسة الجمهورية

صوت المدى

وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي كتابا الى كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، ل"منع إقامة مؤتمر لإحدى الجمعيات في فندق رويال توليب - الاشرفية، وذلك بعد ورود معلومات عن ان مجموعة في الاشرفية بصدد التحرك لمنع تنظيم هذا المؤتمر بالإضافة الى بعض الجهات ما قد يستتبع إشكالات أمنية".