أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّ "إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات الجمعة سقط قبالة سواحل اليابان يستدعي رداً حازماً وموحداً من المجتمع الدولي".

وقالت في بيان "هذا الانتهاك الجديد لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية القيام بأيّ نوع من الإطلاق باستخدام تقنيات بالستية" هو استفزاز جديد يشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي وللأمن الدولي".

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن إجراء قواتها لمناورات عسكرية جوية مشتركة مع الجيش الأميركي، في أجواء بحر اليابان، في خطوة اعتبرت ردا على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي، يوم الجمعة.

وأورد بيان مشترك، أن قوات الدفاع الذاتي الياباني والقوات المسلحة الأميركية أجرت تدريبات عسكرية ثنائية، وسط ما وصفته بـ"جو أمني تتزايد حدته حول اليابان".

وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا عابرا للقارات هو الأحدث في سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية لها في الأسابيع الأخيرة.

ويوم الخميس، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن جارته الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا غير محدد" باتجاه بحر اليابان.

والتجربتان الجديدتان وهما أحدث عمليتي إطلاق، جاءتا بعد ساعات فقط من تحذير بيونغ يانغ من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.

وأدانت كوريا الشمالية مرارا التدريبات ووصفتها بأنها "تمرين لغزوها "، ودليل على أن واشنطن وسيول تتخذان موقفا عدائيا لها

كما عقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، يوم الجمعة، اجتماعا طارئا مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، حيث ندد القادة بتلك التجارب، مؤكدين أن بيونغ يانغ تتصرف باستفزاز وتنتهك القرارات الدولية.

حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الجمعة من أن فرنسا "لن تقف مكتوفة اليدين" في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم التي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية.

وقالت بورن إن "الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار. هذه القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في نسيجنا الاقتصادي تبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأكدت بورن في ماتينيون أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030: "لن نقف مكتوفي الأيدي".

تهدد فرنسا بأن تنقل إلى المستوى الأوروبي هذا الموضوع الذي سيبحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية لواشنطن نهاية شباط.