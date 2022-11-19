عبّر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر، عن رفض بلاده بيان الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والذي يتعلّق بتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مُدانين في الكويت.

وقال الوزير الصباح في مؤتمر صحفي: "أرفض رفضًا قاطعًا أيّ تدخّل بشؤوننا الداخلية، كما أرفض أيّ تدخّل في نظامنا القضائي، ونحن نفتخر بديمقراطيتنا"، متمنيًا من الدول الأوروبية "عدم تسييس موضوع إعفاء الكويت من تأشيرة شنغن".

وكانت السلطات الكويتية أعلنت أمس تنفيذ أحكام الإعدام بحق 7 مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة، وهم 4 كويتيين: (3 رجال وامرأة)، وسوري وباكستاني وإثيوبية.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن أحكام النظام القضائي لبلاده "عادلة وشفافة، ولا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها"، مشيرًا إلى أن "توقيت الإعدام كان صدفة غير مقصودة بوجود الضيف الأوروبي"، في إشارة إلى قيام عضو في البرلمان الألماني بزيارة للكويت.

وقال الوزير إن بلاده ترى أن "العديد من القضايا المطروحة في محاكم الدول الأخرى تعسفية وغير عادلة، ولكن السلطات الكويتية لا تعلّق على هذه القضايا".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي في أعقاب تصريح أدلى به، أمس الأربعاء، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس، تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت، وقال المسؤول الأوروبي إن تنفيذ هذه الأحكام "سيكون له تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المُعفاة من تأشيرة شنغن".

وأضاف شيناس أن الاتحاد الأوروبي "يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، مشيرًا إلى أن "الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية استدعت سفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل".

وبشأن ربط الاتحاد الأوروبي موضوع الإعفاء من "شنغن" بتنفيذ أحكام الإعدام، قال وزير الخارجية الكويتي إنه "تربط الاتحاد اتفاقات إعفاء من تأشيرة شنغن مع 36 دولة في العالم، 24 منها تنفّذ أحكام الإعدام، كما أن أكبر حليف للاتحاد الأوروبي تُنفّذ فيه أحكام للإعدام"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الرياض وبانكوك في مجالات عدة، وقال الأمير محمد بن سلمان، في مستهلّ جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، «في زيارتكم الأولى للمملكة العربية السعودية من تسعة أشهر تقريبا تم الاتفاق على التعاون في العديد من القطاعات وتم إنجاز كثير

منها بشكل أكثر مما نتوقع، وهذا يؤكد أن الفرص بين بلدينا فرص أكبر بكثير مما كنا نطمح له وهذا أمر جيد للغاية»، وأضاف: «نحن نعمل اليوم بالتعاون في عدة مجالات في مجال الطاقة والسياحة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة وغيرها من المجالات التي سوف يستفيد منها البلدان».

وذكر ولي العهد السعودي أن بلاده أول دولة عربية بنت علاقة مع تايلاند في الخمسينيات والآن «نتطلع إلى أن ننتقل إلى مرحلة أخرى في العلاقة بين البلدين، اليوم سوف نشهد توقيع العديد من الاتفاقيات وأيضا سوف نناقش العديد من الفرص في المستقبل التي سوف نعمل عليها في العام القادم». وأضاف الأمير محمد بن سلمان: «أنا متأكد أنه سوف يكون العائد على شعبينا وعلى اقتصاد تايلاند والمملكة العربية السعودية كبيراً

للغاية وفي الأخير أشكر دولتكم على حسن الضيافة وحسن الاستقبال ورعايتكم للوفد السعودي».