اللواء – أحمد زين الدين

أوضح يدخل الشغور الرئاسي يومه الـ19 من دون أن تلوح في الأفق بوادر أمل لحل سريع للانتهاء من هذا الفراغ الذي يتكرر للمرة السادسة في تاريخ لبنان الاستقلالي الذي نستعدّ للاحتفال بذكراه الـ79 بعد ثلاثة أيام، في وقت لحقت الجلسة السادسة لانتخاب الرئيس باخواتها الخمس بلا نتيجة ولا يتوقع للجلسة السابعة الخميس المقبل بأن تحمل أي نتيجة.

الديار – فادي عيد

قال: لا زال موقف "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الإشتراكي من الإستحقاق الرئاسي هو عينه، أي استمرار دعم ترشيح النائب ميشال معوّض، والأمر عينه لحزب "القوات اللبنانية" والكتائب وآخرين، أي استمرارهم في دعم ترشيح النائب معوّض. ولكن، كما الخلافات داخل كتلة "التغيير"، والتي باتت منقسمة بشكل واضح، فإن الأمور بدأت تتّجه إلى وضع مشابه على خط الكتائب و"القوات اللبنانية"، بحيث تتحدث أوساط سياسية مطلعة عن تباينات واضحة بدأت تطلّ برأسها بين معراب والصيفي، رغم أن الحوار بقي مفتوحاً وكذلك تصويتهما لمعوّض، وإنما التباين يتمحور حول الإختلاف على النظرة إلى واقع المجلس النيابي لناحية التشريع واجتماع اللجان النيابية المشتركة، وهذا ما ترفضه الكتائب وتقبل به "القوات" لأنه المدخل لتسيير أمور البلد والناس، فيما الخلاف الأبرز، يتمثّل باللقاء الأخير لقوى المعارضة، والذي تبنّته الكتائب، ولم تهضمه "القوات"، وكذلك الحزب الإشتراكي، ما يعني أن الأمور قد تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، في ظل معلومات ومعطيات مفادها أن الأسابيع القليلة المقبلة ستخلط الأوراق على صعيد المواقف والإصطفافات رئاسياً، ويتبيّن بالملموس أن الإشتراكي، وإن كان، وعلى لسان نوابه وقادته ورئيسه تحديداً، يؤكدون على الإستمرار في دعم ترشيح النائب معوّض، إلا أنهم لم يقفلوا الباب على أي خيار آخر.