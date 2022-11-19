وكالة الأناضول

أردوغان يشكر زيلينسكي على موقفه البناء إزاء تمديد اتفاقية الحبوب

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشكر لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على موقفه البناء إزاء تمديد اتفاقية إسطنبول المتعلقة بتصدير الحبوب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الجمعة، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث الرئيسان آخر التطورات في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وممر الحبوب.

وقال أردوغان لزيلينسكي إنه تم اكتساب تجارب إيجابية مع اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى، وشمول هذا النهج أيضا مسار التفاوض لا سيما وقف إطلاق النار، سيصب في مصلحة الجميع.

كما شكر أردوغان نظيره الأوكراني على تعازيه في ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهدته إسطنبول الأحد الماضي.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس أردوغان تمديد اتفاق الحبوب 120 يوما اعتبارا من السبت المقبل.