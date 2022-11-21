الشرق الأوسط 18-11-2022

مزاد على قطعتي أثاث للملكة الفرنسية ماري أنطوانيت

تم طرح قطعتي أثاث كانت تمتلكهما الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت في مزاد من المقرر أن يقام يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس، حسب «رويترز». وتقدر قيمة القطعتين، وهما خزانة ذات أدراج وكرسي يبلغ عمرهما 250 عاماً، بما يتراوح بين 800 ألف و1.2 مليون يورو (832 ألف دولار إلى 1.25 مليون دولار) و100 ألف إلى 200 ألف يورو (104 آلاف إلى 208 آلاف دولار) على التوالي.

الشرق الأوسط 20-11-2022

علاج محتمل للسكري يستهدف تركيبة حمض الصفراء

قد تحمل الأحماض الصفراوية، وهي عصير هضمي، مفتاح طريقة جديدة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني والوقاية منه. وتعمل الأحماض الصفراوية أكثر من مجرد المساعدة في هضم الطعام؛ فهي تعمل أيضاً كجزيئات إشارات، وتتحكم في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم.