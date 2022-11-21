وكالة الأناضول

أكثر من 70 آلية جوية تشارك في عملية "المخلب - السيف" التركية

شاركت أكثر من 70 آلية جوية من مقاتلات حربية إلى مسيرات وطائرات من دون طيار مزودة بالأسلحة، في عملية "المخلب ـ السيف" الجوية التي أطلقتها القوات التركية شمالي سوريا والعراق فجر الأحد. ولأول مرة قامت مقاتلات تركية بقصف مواقع إرهابية لتنظيم "واي بي جي YPG" في مدينة عين العرب شمالي سوريا. وبالتزامن مع استهداف عين العرب، دمرت طائرات القوات المسلحة التركية أهدافاً في منطقة أسوس شمالي العراق التي تبعد 140 كيلومتراً من خط الحدود مع تركيا، وفي جبل قنديل الذي يبعد 90 كيلومتراً عن الحدود التركية.

إيران تستدعي سفير بريطانيا وتسلمه مذكرة احتجاج بعد هجوم تعرضت له سفارتها لدى لندن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، "استدعاء السفير البريطاني لدى طهران على خلفية اعتداء على السفارة الإيرانية في لندن".

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها إنه "تم استدعاء السفير البريطاني في طهران سيمون شيركليف، إلى وزارة الخارجية، وذلك في أعقاب هجوم "مجموعات متطرفة" على مبنى سفارة جمهورية إيران الإسلامية في لندن وعدم احترام العلم المقدس لجمهورية إيران". وأضاف البيان "ذكّرت الخارجية السفير البريطاني بمعاهدتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية المبرمتين عامي 1961 و1963 اللتين تفرضان على الدول حماية البعثات والمباني الدبلوماسية للدول على أراضيها، وكذلك عبرت عن أسفها لعدم قيام شرطة حماية السفارة الإيرانية في لندن باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المتطرفين من الهجوم على السفارة وحرق علم إيران".