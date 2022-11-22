Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 11/22/2022 - 13:46

(تصدر كل نهار خميس).

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Press: 
أخبار وتحليلات مراكز الدراسات العالميّة
Date: 
الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022