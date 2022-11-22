TL

عين العالم على كرة المونديال في قطر وعين اللبنانيين على تلفزيون لبنان في انتظار اي خبر في حال قدر له نقل مباريات الفيفا 2022, حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يعمل جاهدا لتأمين نقل المونديال تلفزيونيا إلى اللبنانيين لكن حتى الساعة توجد صعوبات كبيرة.

المنار

عشية ذكرى استقلال لبنان التاسعة والسبعين، اقتصرت الاحتفالات على وضع اكاليل من الزهر على ضرائح رجالاته التاريخيين، فيما بعض رجالات اليوم لا يعرفون استقلالا، ولا يعنيهم سوء حال الوطن ولا اهله، وهم الذين يضعون كل يوم حجارة من نار على صدر الوطن، يطيلون الفراغ الرئاسي والحكومي، يعمقون الشلل الاقتصادي والمالي، ويزيدون الضياع الاجتماعي والتربوي.

nbn

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنّ "برنامج الأغذية العالمي يصرف مساعدات لـ70% من السوريين ولـ30% من اللبنانيين".

وقال في مؤتمر صحافي: "لقد توصلنا مع برنامج الأغذية العالمي إلى رفع نسبة اللبنانيين الذين يستفيدون من مساعداته".

mtv

إستقلال لبنان هذا العام: ذكرى لا عيد ! فلا استقلال ولا من يستقلون. هكذا تمر الذكرى التاسعة والسبعون حزينة ، بلا مظاهر احتفالية. رئاسة الجمهورية شاغرة، مجلس النواب عاجز عن الانتخاب والمحاسبة والتشريع، فيما الحكومة مستقيلة تصرف الاعمال بالحد الادنى.

NTV

عن طريق الهدف النظيف سجلت تظاهرات إيران الغاضبة حضورا عالميا تصدر المباريات الثانية للمونديال بين منتخبي إنكلترا وإيران خسر المنتخب الإيراني خسارة مدوية على أرض الملعب.

لكنه انتهز الفرصة الذهبية للتسجيل في مرمى بلاده والتضامن مع شعب ينتفض على القمع,, فصمت عن تأدية النشيد الوطني خزنت إنكلترا أهدافا ستة، وأنهت المعركة بفوز كاسح على بلاد تطوقها الأهداف الدولية...

OTV

الاستقلال غدا بلا رئيس، لأن معظم اللبنانيين يربطون قرارهم حول انتخاب رئيسهم بالخارج. أما في الداخل، فيختلفون بين مطالب بطمأنة المقاومة وحمايتها، وساع إلى طعنها في ظهرها في أقرب فرصة، فيما الرئيس الإصلاحي الإنقاذي الممكن، يقابل بترشيحات لن تؤدي في أفضل الأحوال، إلا إلى إعادة إحياء منظومة متهالكة، من السياسة إلى المال.

LBC

مجزرة أهداف ارتكبتها انكلترا في مرمى المنتخب الإيراني ستة أهداف في مقابل هدفين.

والرياضة ليست وحدها الحدث في قطر ، فهناك السياسة أيضا، ومن مؤشراتها أمتناع لاعبي المنتخب الإيراني الأحد عشر عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

الميادين

شدّد اتحاد الصناعيين البريطانيين اليوم الإثنين، على أن المملكة المتحدة بحاجة إلى مزيد من العمّال المهاجرين لتعزيز الإنتاجية في مواجهة تسارع التضخّم وتباطؤ النمو.

وجاء موقف اتحاد الصناعيين البريطانيين خلال مؤتمره السنوي في برمنغهام، ثاني أكبر مدينة في بريطانيا.

الجزيرة

ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية، مما تسبب في مصرع نحو 162 شخصا وفق آخر حصيلة، كما نجم عنه إصابة المئات وتضرر مبان واهتزاز بعضها، وصولا إلى العاصمة جاكرتا على بعد 100 كيلومتر، حسبما أفاد مسؤولون.

العربية

عاد البحث عن العائدات في الأسواق الناشئة بقوة لم تشهدها منذ 17 عاماً. إذ أقبل المستثمرون على شراء سندات بعض أفقر دول العالم بسرعة كبيرة لدرجة أن علاوة المخاطرة عليهم تنخفض بأسرع وتيرة منذ يونيو 2005 مقارنة بنظرائهم من الفئة الاستثمارية، وفقاً لبيانات "جيه بي مورغان تشيس وشركاه". والبلدان التي كانت على وشك التخلف عن السداد قبل أشهر فقط - مثل باكستان وغانا وأوكرانيا – هي التي تقود هذا الارتفاع عالي العائد.