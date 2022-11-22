لبنان الحر

أصدر وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، قرارًا قضى بموجبه بإعفاء الزّوّار اللّبنانيّين من رسم الدّخول إلى المنشآت والمعالم الأثريّة والتّراثيّة العائدة إلى وزارة الثقافة، بما فيها المتحف الوطني، بمناسبة عيد الاستقلال؛ وذلك يوم الثّلثاء الواقع فيه 22/11/2022.

ويكتفى لدواعي الاستفادة من هذا القرار، بإبراز ما يُثبت أنّ الزّائر لبناني.

صوت لبنان

أعلن مصرف لبنان، أنّ "حجم التّداول على منصّة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم، 25 مليون دولار أميركي بمعدّل 30300 ليرة لبنانيّة للدّولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليّات الّتي نُفّذت من قِبل المصارف ومؤسّسات الصّرافة على المنصّة".

radio orient

أعلن وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، "تحديد يوم الإثنين 2022-12-5 موعدًا للبدء بإجراء الاختبارَين الصحّي والرّياضي للمتطّوعين في ​الدفاع المدني​، الّذين قُبلت طلباتهم للاشتراك في المباراة المحصورة، وذلك في معهد ​قوى الأمن الداخلي​ لمدّة أسبوعين؛ بحسب جداول إسميّة تعمَّم من قبل ​المديرية العامة للدفاع المدني​. على أن يلي ذلك الاختبارات العمليّة والخطّيّة".

اذاعة النور

أعلن ​وزير الزراعة​ في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج الحسن ورئيس ​غرفة طرابلس​ والشمال ​توفيق دبوسي​ أن "الفحوصات التي أجرتها مختبرات الجودة ومراقبة الغذاء في الغرفة على عينات من الخضار والفواكه والحشائش تم أخذها من كل المناطق اللبنانية جاءت نتائجها سلبية، ولا أضرار من تناولها، وهي بالتالي مطابقة للمواصفات وخالية من بكتيريا ​الكوليرا​ وكل الملوثات، ويتوفر معها الأمن الغذائي الوطني وسلامة المواطنين".

صوت المدى

واصلت فرق ​الصليب الاحمر اللبناني​ حملة التلقيح التي اطلقتها ​وزارة الصحة​، ضد ​الكوليرا​، لليوم التاسع على التوالي في محافظة عكار وفق البرنامج الموضوع والمستمر طيلة 18 يوم، لاتمام هذه المهمة التي ستطال كل الاشخاص الراغبين باخذ اللقاح، من لبنانيين وسوريين، من بيت الى بيت وفي المدارس في 27 بلدة وقرية هي الاكثر تأثرا.