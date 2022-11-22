واجه رئيس الوزراء المكلف رئيس حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو مزيداً من المشاكل في الطريق إلى تشكيل حكومته الجديدة، بعدما أعلن شريكه الرئيسي، حزب اليمين المتطرف، "القوة اليهودية" الذي يرأسه اليميني إيتمار بن غفير، عن قطع المفاوضات بعد خلاف كبير حول المناصب الوزارية المقترحة.

قتلت إسرائيل فتى فلسطينياً كان في طريقه إلى المدرسة، عندما اقتحم الجيش مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وحاصر منزل أحد المطلوبين، ما فجر اشتباكات مسلحة قبل اعتقاله. وكانت قوات اسرائيلية كبيرة قد اقتحمت منطقة" الهدف" في جنين، وحاصرت منزل الأسير السابق، راتب البالي، قبل أن تعتقله.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الحكومة الإسرائيلية المرتقبة "تحضر لإعلان حرب على الشعب الفلسطيني بقيادة غلاة المستعمرين ما يتطلب موقفاً دولياً يقوم على رفض القتل والاستيطان والدمار".