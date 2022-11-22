في وقت كشف فيه عن خطة أميركية سعودية بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، للعمل على تطوير مركز لتجريب مبادرات مبتكرة لمكافحة الطائرات المسيّرة دون طيار، شدد الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية، على التزام بلاده بتعميق التعاون والتنسيق وحميع شركائها في المنطقة لمكافحة التهديد الحوثي الإيراني المشترك لمهاجمة المملكة بالطائرات المسيّرة دون طيار.

واصل "الحرس الثوري" إرسال تعزيزات وقوات إذافية إلى المناطق الكردية في غرب إيران، وتجدد إطلاق النار الاثنين، على مسيرات خرجت لتشييع قتلى في تلك المدن، فيما واصل المحتجون بأساليب مختلفة حراكهم المندد بالسطات في خضم الأسبوع العاشر من اندلاع أحدث احتجاجات عامة تعصف بالبلاد.

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، بعد اجتماعها مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، أن العلاقات بين البلدين راسخة وتعود لسنوات طويلة" وأضافت أن "التزام أميركا تجاه الفلبين لا يتزعزع.

انتقدت دول "مجموعة السبع" إطلاق كوريا الشمالية "المتهور" لصاروخ باليستي عابر للقارات، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات "المهمة" لوقف هذه التجارب.