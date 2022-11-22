أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أمراً ملكياً بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيساً للوزراء، بعد قبول استقالة حكومته. وكلّف الملك حمد بن عيسى، الأمير سلمان بن حمد بترشيح أعضاء الوزراء الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور.

قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، الموافقة على مشروع مرسوم يمنح عفواً خاصاً عن جرائم محددة، في خطوة تهدف إلى الاستجابة إلى طلبات القوى البرلمانية، ويسبق برنامج الحكومة المرتقب.

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد سياع السوداني، مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وكبار المسؤولين في الأردن، فبل أول زيارة له خارج العراق، بعد أقل من شهر على تشكيل حكومته. وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن أمن العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. من جانبه أكد السوداني حرص العراق على استمرار العلاقات المتميزة مع الأردن، مشدداً على "مواصلة التعاون المشترك في مختلف المجالات.

بينما فتح "القطب الجزائري المتخصص في قضايا الفساد" في العاصمة الجزائرية أمس، "ملف رؤساء الوزراء الثلاثة" المتهمين بسوء التسيير و"استغلال النفوذ" التمست النيابة بمحكمة الاستئناف السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق وزير سابق، في القضية الشهيرة بـــ"اختلاس أموال مساعدات ضحايا الإرهاب". وأجل القطب الجزائري محاكمة رؤوساء الوزراء سابقاً نور الدين بدوي وأحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى نهاية الشهر الحالي، بعد دقائق قليلة من انطلاقها وذلك استجابة لطلب دفاع المتهمين.

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن الهيئة تتوقع أن يكون الإقبال على الاقتراعفب الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول المقبل مقبولاً ومحترماً، ورجح أن تكون الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 25 من هذا الهشر محتدمة، لأن التصويت سيكون للمرة الأولى من عام 2011 على الأفراد وفي دوائر انتخابية محدودة.