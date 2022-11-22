الجزيرة - السعودية

ولي العهد يوجه الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم ما تحتاج إليه قطر من دعم

وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م، وأن يقوم سمو وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولاً بأول.

يأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى أن اي نجاح تحققه قطر هو نجاح للمملكة، مثلما هي نجاحات المملكة تعد نجاحات لقطر. تجدر الإشارة إلى أن الأمير محمد بن سلمان وصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022 التي انطلقت مساء أمس.

الاتحاد - الإمارات

رئيس الدولة: شراكات وثيقة مع تركمانستان

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن الإمارات تسعى إلى إقامة شراكات وثيقة في القطاعات الحيوية مع جمهورية تركمانستان. جاء ذلك خلال لقاء سموه، بفخامة سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سعدت بلقاء فخامة سردار محمدوف رئيس تركمانستان وإعلان عدد من مذكرات التعاون بين البلدين". وأضاف سموه: "نسعى إلى إقامة شراكات وثيقة في القطاعات الحيوية بما يخدم المصالح المشتركة".

الوطن - عمان

بدء فعاليات التمرين البحري المشترك "نسيم البحر 2022"

نفَّذت مجموعة من سفن أسطول البحرية السُّلطانية العُمانية في منطقة الباطنة البحرية ومنطقة الوسطى البحرية، وبمشاركة أطقم من سفن القوات البحرية بجمهورية الهند، وبإسنادٍ من عددٍ من طائرات سلاح الجو السُّلطاني العُماني فعاليات التمرين البحري المشترك (نسيم البحر 2022)، والذي تستمر فعالياته حتى الـ24 من الشهر الجاري، ويشتمل على العديد من التطبيقات العسكرية البحرية بين السفن والأطقم المشاركة وفقًا للخطة المرسومة لفعاليات التمرين.