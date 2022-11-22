اللواء – عمر البردان

أوصح أن الحراك الخارجي الدائر بشأن ملف الانتخابات الرئاسية لم يقترب من تحقيق أهدافه في وقت قريب، بالرغم من الدعوات العربية والفرنسية، لضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان في أسرع وقت، باعتبار أن أوضاع لبنان لا تسمح باستمرار الشغور الرئاسي الذي قد يمتد شهوراً عديدة، طالما أنه لم يتم التوافق بعد على رئيس جديد للجمهورية. وإزاء تمسّك الموالاة والمعارضة بمرشحيهما، فإن شد الحبال سيبقى مستمراً، وتالياً لن تقود جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس العتيد إلى أي نتيجة، وستبقى الأمور تراوح.

الجمهورية – د.فؤاد زمكحل

قال أننا لا نزال نسمع ونقرأ، عن خطط واستراتيجيات كأننا لم نتعلم ولم نستوعب، بأن مشكلتنا الأساسية في لبنان ليست متعلقة بالخطط ولا بالمشاريع التي تملأ "الجوارير" في كل المنصّات، لكن مشكلتنا الأساسية تتعلّق باتخاذ القرارات ومن ثم تنفيذها والأهم ملاحقتها. وقال أن كل القرارات، عليها أن تمر بمضمار حواجز، والحاجز الأول هو الإتفاق السياسي بالإجماع، ومن ثم عليه أن يتخطّى مرحلة الإتفاق الطائفي والمذهبي بالإجماع أيضاً. ومن ثم المسرحية التشريعية والتنفيذية. فبعدما مرّت سنوات بل عقود يُمكن أن نصل إلى قرار، لكن ماذا عن التنفيذ. وهنا المرحلة الجديدة والفخ، لأن التنفيذ يكون كارثياً وعشوائياً، من دون إدارة ولا ملاحقة، أو محاسبة، أما في موضوع الملاحقة فلا نجد أحداً إلا الفاسدين والأيادي السود، ليستفيدوا أو يستفيد مَن يحميهم. وفي الخلاصة، أوضخ أن هذه هي الطريق الشائكة التي يمرُّ فيها كل قرار في لبنان، أو خطة أو إستراتيجية تبقى حبراً على ورق، فيبدأ الصراع بإتخاذ القرار ويتتابع حتى تنفيذه، من دون أي حوكمة وشفافية، لكن العنوان الأساسي هو الفساد والإستفادة.