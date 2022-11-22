روسيا اليوم

الناتو يقر بتقديمه مساعدة عسكرية كبيرة لأوكرانيا قبل بداية العملية العسكرية الروسية

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الناتو قدم مساعدة عسكرية كبيرة لأوكرانيا قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أراضيها.

وقال ستولتنبرغ في خطاب ألقاه في جلسة الجمعية البرلمانية لحلف الناتو في مدريد، اليوم الاثنين: "إذا كانت هناك عبرة من الوضع في أوكرانيا، فتقول إنه كان من الضروري أن ندعم أوكرانيا في وقت سابق وعلى نطاق أوسع. كانت بلدان الناتو تقدم مساعدة لأوكرانيا منذ عام 2014، لكن كان بإمكان الناتو أن يعمل أكثر من ذلك، قبل الغزو".

وأضاف أن بلدان الناتو تتصرف بحذر كبير لمنع تحولها إلى طرف في النزاع الأوكراني.

وردا على سؤال صحفي عن قدرة الناتو لإنشاء منطقة حظر الطيران أجاب ستولتنبرغ: "كانت مسألة إنشاء منطقة حظر الطيران تطرح منذ البداية. أعتقد أنه من المهم جدا بالنسبة لبلدان الناتو ألا نصبح طرفا في النزاع. وإذا بدأنا في نشر قواتنا في أوكرانيا فسنتحول إلى طرف في النزاع. لكن بلدان الناتو تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في حماية مجالها الجوي، لذلك نقدم أسلحة الدفاع الجوي لكييف، كما نقدم الدعم في تدريب العسكريين لاستخدام أنظمة الدفاع الجوي، وتلعب بريطانيا الدور الرئيسي في هذه الجهود".