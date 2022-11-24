كيف سجلّت قطر أهدافًا سياسية - فرانشيسكو سيكاردي - 17/11/2022

صحيحٌ أن بطولة كأس العالم هي تتويج لاستراتيجية قطر لكرة القدم، إلا أنها أيضًا نقطة تحوّل في السياسة الخارجية للبلاد. وعند انتهاء البطولة، سيتعيّن على الدوحة التفكير في طرق جديدة لتعزيز طموحاتها الدولية. وسيتوجب على الأمير تميم، في إطار استراتيجية ما بعد كأس العالم، إعطاء جوهر جديد لمكانة البلاد العالمية، بدءًا من إرساء توازن في موقفها من الصين والولايات المتحدة مرورًا بالمساعدة على معالجة نقص إمدادات الطاقة في أوروبا وصولًا إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء. وفي حين قد يؤدي ذلك إلى تعقيد المسائل الأمنية، تشير آخر القرارات القاضية بمنح قطر حقوق استضافة كأس آسيا لكرة القدم للعام 2023 والألعاب الآسيوية للعام 2030 إلى أن البلاد ستواصل تركيز اهتمامها على القوة الناعمة لكرة القدم، والرياضة بشكل عام.

استخدام الشبكات المصغرة لتوفير أمن الطاقة للقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط - ناثان ب. أولسن – 21/11/2022

يسلّط الصراع الدائر في أوكرانيا الضوء على الضعف الناجم عن الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة لضمان الأمن القومي. فروسيا تستخدم الطاقة كسلاح لإثباط عزيمة "الاتحاد الأوروبي" وشركائه. وإذا كانت القواعد الأمريكية في جميع أنحاء العالم غير قادرة على الحصول على الكهرباء، فلن تتمكن من المساهمة في الدفاع عن المصالح القومية الأمريكية أو سلامة وأمن الحلفاء والشركاء. ويبدو أن أفضل طريقة للتغلب على هذا الضعف الصارخ والارتقاء بتقنيات الطاقة المبتكرة هي إنشاء شبكات مصغرة بسرعة في القواعد الأمريكية في الخارج. وبالنظر إلى العوامل البيئية والأمنية المحلية التي تتميز بها منطقة الشرق الأوسط، فهي الموقع الأكثر منطقية لزياة التركيز على الشبكات المصغرة.