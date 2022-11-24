لبنان الحر

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في السراي الحكومي.

صوت لبنان

إلتقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس السفير التركي في لبنان علي باريش أولوصوي، الذي قدّم الشكر لسماحته على تعازيه بضحايا انفجار تقسيم – إسطنبول، وجرى التباحث في تعزيز العلاقات الأخوية بين الدولتين والشعبين الصديقين.

radio orient

ذكر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب الموسوي بعد الجلسة، أن "اليوم عقدنا اجتماعا للجنة الاعلام والاتصالات في حضور اعضائها، وتركز النقاش على موضوع الهدر والفساد وسوء الادارة انطلاقاً من تقرير ديوان المحاسبة وتقارير اخرى استندنا اليها في متابعة الهدر والفساد".

اذاعة النور

عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة على هامش اعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمن المتحدة للحضارات في فاس.

صوت المدى

أشار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الى أنَّ "جلسة انتخاب الرئيس غداً ستكون كسابقاتها، إلّا أنَّ حضورنا يؤكّد التزامنا بالعملية الدستورية وبعدم تطيير النصاب".