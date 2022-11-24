النهار/ عباس الصباغ

عرض للعلاقة ببن "حزب الله" والبطريركية المارونية، وان الحزب لم يتراجع عن موقفه الحاسم بأهمية الحوار المفتوح والشامل مع بكركي. ولفت الى انه تم في اللقاء الذي جمع ممثلين عن حزب الله والبطريركية المارونية البحث في جملة أمور منها رفض الفراغ في سدة الرئاسة والا يكون هناك رئيس تحد لأحد ومقبول من "حزب الله".

الجمهورية/ جوني منير

كتب عن موضوع الاستحقاق الرئاسي، وعن موقف السعودية حيال هذا الاستحقاق، ولفت الى ان السلطات السعودية تقدر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتحترمه لكن المواصفات السياسية والتي لا تزال متمسكة بها لا تنطبق بكاملها على فرنجية. وقال ان السعودية تنتظر بعض الوقت كي تصبح الأمور الإقليمية أكثر وضوحاً ونضجاً، ما يسمح بإنجاز تصور كامل للحقبة الجديدة التي من المفترض ان يدخلها لبنان.