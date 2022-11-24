وكالة الأناضول

كييف: مقتل 3 أشخاص جراء غارة روسية على مبنى

أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء "غارة روسية ضربت مبنى مكونا من طابقين".ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين ـ لم تسمهم ـ قولهم إن روسيا "نفذت غارات في عدد من المدن الأوكرانية بما في ذلك كييف، استهدفت البنية التحتية". وأشار المسؤولون إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن الأوكرانية، إضافة إلى جمهورية مولدوفا المجاورة حيث تمتد خطوط نقل الكهرباء بين البلدين. من جهته، قال وزير البنية التحتية في مولدوفا أندري سبينو إن بلاده تشهد انقطاعاً واسعاً في الكهرباء في جميع أنحائها، مماثل لما حدث في 15 تشرين الثاني الماضي. وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف.

وجاء الهجوم الأخير بعد ساعات من إعلان السلطات الأوكرانية أن هجومًا صاروخيًا خلال الليل دمر جناحًا للولادة في مستشفى جنوب أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل رضيع يبلغ من العمر يومين، حسب الوكالة الأمريكية.

وكالة أنباء شينخوا

المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة يدعو إلى استئناف الهدنة في اليمن

دعا المبعوث الصيني الأطراف المعنية في اليمن إلى استئناف الهدنة وتخفيف حدة التوترات في أسرع وقت ممكن.

وقال تشانغ جون، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن "الهدنة التي استمرت ستة أشهر جلبت سلاما مهما للشعب اليمني". اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثيين على هدنة لمدة شهرين بوساطة الأمم المتحدة، والتي تم تجديدها بعد ذلك مرتين حتى يوم 2 تشرين الأول، لكن الأطراف المتحاربة في اليمن فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة مجددا. وقال تشانغ إن "استئناف الهدنة ليس في مصلحة مشتركة للشعب اليمني فحسب، لكنه أيضا تطلع مشترك للدول الإقليمية والمجتمع الدولي بأسره". وأضاف "حاليا، لا تزال نافذة فرصة التوصل لسلام في اليمن مفتوحة".

وقال تشانغ إن الصين تدعو الأطراف المعنية، والحوثيين بشكل خاص، للتعاون بشكل فعال مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن هانس جروندبرغ ووضع توقعات معقولة بشأن القضايا الرئيسية.