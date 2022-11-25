TL

في الشأن المالي ستة قرارات لوزارة المالية قضت بتطبيق سعر صرف "صيرفة" لاستيفاء بعض الرسوم تماشيا مع مواد موازنة 2022 من جهة ثانية نشرت المالية جدولا يتضمن ترتيب دفع الزيادة على رواتب القطاع العام وفقا لقانون الموازنة محددا منتصف كانون الاول المقبل موعدا للبدء بصرف الزيادة عن تشرين الاول الماضي وما بعده وأن الزيادة لن تقتصر على ثلاثة شهور فحسب بل يستمر العمل بها ريثما تضع الحكومة تعديلا جديدا للرواتب.

المنار

انتهت سابعة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية كما سالفاتها، وستنتهي الثامنة والتاسعة وقيل أكثر، ما دام المعنيون يكثرون من الالعاب البهلوانية لحرق الوقت، على حساب اللعبة السياسية الحقيقية التي يعرف الجميع ان مسارها الالزامي هو التفاهم للوصول الى رئيس..

فالتفاهم هو المعبر الاسرع لانجاز هذه المهمة الدستورية بحسب كتلة الوفاء للمقاومة التي رأت بعد جلستها يوم أمس ان انتخاب الرئيس يذلل العقبات ويسهل الخطوات لانتشال البلاد من ازماتها المالية والاقتصادية.

nbn

في المجلس النيابي كانت الرتابة تتحكم بمفاصل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اما المفاجأة المدوية فكانت في المجلس الدستوري الذي أبطل نيابة رامي فنج وفراس السلوم معلنا فوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس وحيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس أيضا.

mtv

بين مجلس النواب والمجلس الدستوري توزعت السياسة اليوم. في المبدأ، البرلمان كان يجب ان يكون مركز الحدث الاول، لكنه لم يقدم للجمهور سوى المسرحية الهزلية نفسها.

الصورة بدت باهتة داخل القاعة العامة، والمشهد مكرر. حتى رئيس مجلس النواب الذي يملح عادة الجلسات بنكاته بدا مستعجلا جدا، كأنه تعب من تكرار المشهد عينه كل اسبوع.

NTV

تتجه الأنظار إلى زيارة محتملة بين العيدين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون إلى لبنان وكما يقتضي التقليد السنوي, فإن الرئيس الفرنسي يقوم بزيارة القوات الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل، ويقضي يوم العيد مع كتيبتها في جنوب لبنان.

OTV

في استحقاق 2022 الرئاسي، شخص الرئيس الجديد مهم، لكنه ليس الأهم.

فالأهم هذه المرة، أن يقترن الانتخاب المقبل بتصور واضح للخروج من الأزمة، تشترك فيه كل القوى المؤثرة في البلد، تحت مظلة اقليمية ودولية واقية، ومن دون المس طبعا بالأساسيات الميثاقية، وأبرزها على الإطلاق، الصفة التمثيلة المباشرة أو غير المباشرة للمرشح المحظوظ.

LBC

ماليا، وفي معلومة تصدر للمرة الأولى بشكل رسمي، أعلن مصرف لبنان عن "إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية بالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي، فتبين أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان.

الميادين

أرسلت بعثة إيران في الأمم المتحدة رسالة إلى أعضاء الأمم المتحدة تطالب فيها العراق بالعمل وفق التزاماته وإغلاق مقارّ الجماعات الإرهابية داخل أراضيه.

الجزيرة

قال مراسل الجزيرة في سوريا إن الجيش التركي كثف قصفه المدفعي والجوي لمواقع قوات سوريا الديمقراطية.

العربية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا.