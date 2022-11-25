لبنان الحر

ذكر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب ​​وليد البعريني​، أن "على الكتل الوازنة في البلد الاتفاق على اسم ل​رئاسة الجمهورية​، و​تكتل الاعتدال الوطني​ على تواصل مع غالبية ​الكتل النيابية​ باستثناء ​حزب الله​"، مشيراً إلى "اننا لن نسمّي أحدا لرئاسة الجمهورية، إلا بعد التوافق والإجماع، وسنجتمع لاعادة النظر بعدة أمور".

صوت لبنان

زار عضو لجنة الشؤون الخارجية نائب ​البرلمان الفرنسي​ برونو فوكس، صاحب مبادرة الجمهورية ال​لبنان​ية الثالثة ​عمر حرفوش​ في دارته ب​باريس​، وخلال اللقاء تم التداول بالشؤون اللبنانية واستطلاع رأي حرفوش في قضايا متعددة أبرزها الاستحقاق الرئاسي سيما وأنّ باريس تستقطب عددًا كبيرًا من المرشحين المعلنين وغير المعلنين طلبًا للدعم.

radio orient

اكّد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان "لبنان ارزة خالدة ومهما عصفت فيه المحن والمصاعب يبقى يختزن الكثير من الطاقات".

اذاعة النور

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل الواقع في 1 آب عند الساعة الحادية عشر قبل الظهر.

صوت المدى

زار وفد من نقابة المعلمين برئاسة نعمه محفوض وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وبحث معه شؤونا نقابية وتربوية.