الديار/ دموع الأسمر

أوضحت أن بعد أشهر ستة من الطعن، بت المجلس الدستوري بالطعن الذي قدمه الوزير السابق فيصل كرامي ضد النائب رامي فنج، وضم إليه طعن الدكتور حيدر ناصر ضد النائب فراس السلوم عن المقعد العلوي، كون الطعنان موجهين ضد نفس الاشخاص المطعون بنيابتهم. مراجعة الحسابات والوثائق التي قدمها كرامي كانت كافية لابطال نيابة رامي فنج وبالتالي نيابة فراس السلوم، نظراً للحاصل الانتخابي الذي حققته لائحة الارادة الشعبية بحصولها على ثلاثة حواصل كافية لاعلان فوز كرامي عن المقعد السني، وفوز حيدر ناصر عن المقعد العلوي.

اللواء/ هنادي السمرا

كتبت أن الجلسة السابعة لم تؤتِ ثمارها، وبالتأكيد لم يبصر رئيس الجمهورية العتيد النور أمس من مجلس النواب، فحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً جديداً الخميس المقبل. فلا تغيير في السيناريو البرلماني، بالشكل أو المضمون، الانقسامات والاصطفافات كما هي والمواقف على حالها، ولم تتمخض الجولة السابعة التي لم تتجاوز الثلاثة أرباع الساعة، إلا عن أرقام جديدة قديمة، كرست معادلة لا تفاهم لا رئيس.