وكالة الأناضول

مباحثات تركية روسية حول قضايا أمنية ودفاعية

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم أمس، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناولت عددا من القضايا الأمنية والدفاعية الثنائية والإقليمية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أنه فيما يتعلق بشمال سوريا، أكد أكار استمرار الرد على الاستفزازات والهجمات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، والأعمال التي تستهدف المناطق المدنية والمواطنين الأتراك.

وأشار البيان إلى أن أكار أكد مجددا على أولوية تركيا في منع التهديد والممر الإرهابي وتحييد التنظيمات الإرهابية (شمالي سوريا) بشكل دائم، كما أكد على أهمية الامتثال للاتفاقيات السابقة بشأن هذه القضية.