TL

في الحركة السياسية خرق لقاء عين التينة بين رئيسي المجلس والحكومة الجمود السياسي حيث بحثا شؤونًا سياسية واقتصادية كما صرح الرئيس ميقاتي، وفي المؤشرات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي لفتت إشادة عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة بالمرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية وقوله لتلفزيون لبنان إن فرنجية قد يكون هو مرشح التسوية.

المنار

الازمة المالية في لبنان جريمة ضد الانسانية.. لم يكن تقييم الحال يحتاج الى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان “أوليفييه دو شوتر” لوصف الازمة اللبنانية بالجريمة، الا انه وقد قالها فعسى يسمعها الذين لا يقراون ولا يسمعون الا باللغة الاجنبية.

nbn

رئيس المجلس لا ينشغل عن إدارة شؤون البلاد والعباد بما ينفعهم من إستمرار النقاش في الكابيتال كونترول إلى الصندوق السيادي اللبناني وصولا إلى ملف الكهرباء في متابعة مستمرة وآخرها ما حضر في لقاء عين التينة اليوم والتي زارها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي

mtv

أركان الدولة مهتمون بايجاد مخرج لتأمين سلفة لشركة كهرباء لبنان لزوم شراء الفيول. فهل سيتمكنون من ايجاد المخرج.

NTV

في معلومات الجديد أن أي كلام عن إرسال الثنائي الشيعي وسيطا إلى باريس لتأكيد موقفه بالتمسك برئيس تيار المردة سليمان فرنجية كلام غير دقيق إذ إن موقف الثنائي من ترشيح فرنجية معروف لدى القوى المحلية والدولية على حد سواء ولا حاجة إلى إيفاد مراسيل إلى باريس أو غيرها عبر وسطاء لتأكيد المؤكد...

OTV

تناول لقاء عين التينة بين رئيسي المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال في شكل اساسي الصيغة التي قد يتم اعتمادها لتوفير التمويل الكفيل بالوفاء بوعد العشر ساعات كهرباء.

LBC

نتائج طعن أمام المجلس الدستوري والذي كانت من مضاعفاته تثبيت ورقتين بيضاوين إلى الأوراق البيض.

الميادين

فتح القضاء الفرنسي تحقيقات في الحملتين الانتخابيتين للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عامي 2017 و2022، اللتين أسفرت نتائجهما عن فوزه.

الجزيرة

عن المندوب الروسي في فيينا: تم الاتفاق على جميع النقاط تقريبا بشأن إعادة الاتفاق النووي مع إيران.

العربية

أكد أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف اليوم الخميس مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين كانوا في القرم لمساعدة روسيا في قيادة الطائرات المسيرة.