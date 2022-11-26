لبنان الحر

أكد النائب ميشال ضاهر أن "الدولة مفلسة والمصارف أيضا ولا أحد يصارح الناس بالحقيقة وينطبق علينا المثل الشائع خاف من الموت حتى مات من الخوف".

صوت لبنان

غادر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى روما في زيارة لمدة اسبوع، تتضمن اجندة لقاءات اعتباراً من الاثنين.

radio orient

إفتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض أعمال المؤتمر الثاني للجمعية العربية للطب النووي الذي انعقد في أوتيل جفينور في بيروت.

اذاعة النور

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في عين التينة.

صوت المدى

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وشؤوناً تتعلّق بوزارة العدل وقصور العدل.